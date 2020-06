Mugnano, il parcheggio del cimitero diventa caso politico. Il Pd: "Abbandono e degrado"

Il parcheggio del cimitero di Mugnano "versa in condizioni di degrado e abbandono, senza alcun tipo di pavimentazione, con buche e terriccio al posto del manto stradale". Così scatta l'interrogazione del Pd - firmata dai consiglieri Bistocchi e Borghesi - al sindaco e alla giunta per chiedere "interventi da parte dell’Amministrazione comunale per una sua ristrutturazione e pavimentazione" e "le eventuali tempistiche".

"L’attuale stato di degrado e incuria - scrivono dal Partito Democratico - impedisce un corretto transito delle autovetture, e mette a repentaglio l’incolumità di automobilisti e pedoni, per lo più soggetti fragili e bisognosi di attenzione come gli anziani". Al sindaco e alla giunta la risposta.