Elezioni in Umbria, ecco coma candidarsi per il Movimento 5 Stelle: selezioni su Rousseau

Volete candidarvi alle prossime regionali con il Movimento 5 Stelle come aspirante consigliere regionale? Basta avere un po' di militanza, aver frequentato qualche evento politico, non avere pendenze con la Giustizia e ovviamente prendere i voti degli attivisti che, dopo la vostra iscrizione telematica, saranno espressi sulla ormai famosissima piattaforma della Casaleggio Associati, Rousseau.

"Tutti gli iscritti - si legge nel blog 5 Stelle - con documento certificato e residenti in Umbria, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 12 di martedì 10 settembre 2019, accedendo alla funzione Open Candidature presente su Rousseau (dopo aver fatto login), seguendo le modalità indicate". E' importante però leggere bene il regolamento interno per evitare di essere esclusi, magari dopo aver ottenuto i voti necessari per entrare nella lista. Occhio però a quelli molto social: "Non sono consentite iniziative di autopromozione sia relativamente alla candidatura che per la votazione online".

Detto questo però sia i candidati potenziali che gli elettori della piattaforma rischiano di non sapere le eventuali alleanze in Umbria del Movimento, dopo la nascita del Conte Bis e l'apertura del Pd nazionale ad un patto di governo anche per l'Umbria. Per il momento non è stata decisa una votazione sul candidato presidente del Movimento. Strategia in vista di una alleanza con altri movimenti o partiti (centrosinistra) o passaggio successivo prima della presentazione ufficiale delle liste di fine settembre?