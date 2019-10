La Perugia-Ancona torna a muoversi nel tratto umbro e in quello marchigiano: parola di Ministro

La Perugia-Ancona sia nel tratto umbro che marchigiano riprenderà la sua corsa, dopo ritardi e fallimenti che ne hanno minato il cronoprogramma facendo accumulare ritardi inacettabili. C'è una data ufficiale per il ritorno nel cantiere dell'ultimo tratto di casa nostra da completare: ovvero quello di Fossato di Vico-Cancelli.

"Rispondendo al nostro question time - hanno spiegato i deputati del Movimento 5 Stelle, Gallinella Ciprini - il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha confermato che partirà il 29 ottobre e sarà terminato entro l’anno". Tra pochissimi giorni. Si spera che non sia una sorta di promessa elettorale prima del voto del 27 ottobre prossimo per le Regionali in Umbria. Il ministro ha anche parlato del tratto Albania-Serra San Quirico della Perugia-Ancona: il cui fine lavori è previsto per l’inizio della primavera prossima.

Buone notizie anche per le ditte sub-appaltatrici alle prese con i pagamenti mai arrivati: "Inizieranno entro il mese di novembre" hanno concluso Ciprini e Gallinella "era paradossale che in un Paese dove spesso le opere non si realizzano, non venissero saldate proprio le aziende che il loro compito l'avevano svolto. Aziende di un territorio in forte sofferenza che dobbiamo salvaguardare in ogni modo: neanche un posto di lavoro deve essere perso in Umbria e nelle Marche”.