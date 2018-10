Montevile, la strada è una groviera: "Buche pericolose per auto e motociclisti"

La strada di Montevile è in condizioni disastrose. E’ la denuncia della consigliera del Pd Emanuela Mori che, tramite un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta, sollecita un intervento per poter ripristinare le condizioni di viabilità del manto stradale “diventato pericoloso ”.

La Strada di Montevile è la via di collegamento tra la zona del Cimitero monumentale di Perugia ed il popoloso quartiere di Ponte San Giovanni; è molto trafficata ed è una porta di accesso alla città le cui condizioni sono, sottolinea la consigliera, “vergognose”. “La strada è diventata insicura per tutti: automobilisti, pedoni utenti dei mezzi pubblici, ciclisti e motociclisti che ogni giorno rischiano la propria incolumità nel percorrerla, data la presenza di numerose e profonde buche e di asfalto viscido". "Considerato che la manutenzione di questa strada è di competenza comunale, chiedo quali iniziative verranno intraprese per ristabilire le normali condizioni di sicurezza e di decoro".