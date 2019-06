Montefalco, il votatissimo (quasi 70%) neo-sindaco Titta presenta la nuova Giunta: deleghe anche ai consiglieri di maggioranza

Anche il sindaco Luigi Titta, appogiato dal centrodestra e civici, ha sciolto la riserva ed ha presentato la Giunta comunale che dovrà governare Montefalco per i prossimi 5 anni. Al fianco del sindaco siederà Daniela Settimi con la nomina di vice sindaco e le deleghe al turismo, ricettività e cultura, promozione del territorio, manifestazioni, comunicazione istituzionale e agricoltura.

Per la prima volta in Giunta entra Francesca Alimenti che ha le deleghe di Bilancio e tributi, commercio, informatizzazione e sviluppo economico, mentre l’assessore Paola Marzioli si occuperà di sanità, servizi sociali, istruzione e formazione, trasporti, personale. In Giunta entra anche un assessore esterno, Pino Lorenzetti, che si occuperà di urbanistica, lavori pubblici, statuto e regolamenti.

Il sindaco ha inoltre conferito altre deleghe ai consiglieri comunali (mini-assessori): Alberto Pizzi si occuperà di viabilità e manutenzioni, protezione civile e ambiente, servizi Vus; Valentina Bea ha ottenuto le deleghe di politiche giovanili e associazionismo, tutela e valorizzazione patrimonio storico e artistico; Guido Mattioli ha la delega ai rapporti con le frazioni, mentre Gregorio Mirabello ha ottenuto dal sindaco la delega allo sport.

Guido Mattioli è stato eletto alla carica di presidente del consiglio comunale, mentre il vice presidente è Roberto Micanti. Entrano nel consiglio comunale i seguenti consiglieri di maggioranza: Simone Brauzi, Paola Marzioli, Daniela Settimi, Valentina Bea, Guido Mattioli, Alberto Pizzi, Francesca Alimenti e Gregorio Mirabello. Sui banchi dell’opposizione siederanno invece Vincenzo Riommi, Monia Scarponi, Roberto Micanti e Daniele Morici.