Terremoto, proposta una zona economica speciale per non far morire la Valnerina

La presenza a Perugia del Ministro Boccia ha permesso al consigliere regionale Vincenzo Bianconi di presentargli una proposta che presto finirà anche in consiglio regionale: ovvero un piano straordinario, concertato Stato-Regione, per rilanciare le aree colpite dal sisma del 2016, tra cui anche tutta la nostra Valnerina. Obiettivo: l’istituzione di una zona economica speciale. Bianconi ha posto la questione al ministro Boccia e la risposta del responsabile del dicastero delle Regioni è stata “immediata e positiva, confermando come

il tema sia di assoluta priorità e attenzione per il Governo”.

“Nel mio intervento a Palazzo Donini in occasione della visita di oggi del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia – spiega Bianconi – ho ricordato che sono già passati quattro anni dal sisma. Il rischio concreto è che lo stato di crisi possa ancora prolungarsi per diverso tempo, come confermato dall’ultimo rapporto della Banca d’Italia. Occorre puntare sulla nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027 o guardare a nuove misure di sostegno come l’istituzione di una zona economica speciale”.