Il Ministro Centinaio in Umbria: prima la tappa a Montefalco, poi l'incontro con il sindaco Romizi

Il Ministro Gian Marco Centinaio arriva in Umbria. Visita ufficiale il 7 gennaio, ufficializzata dalla Lega. Ecco il programma: "Dalle 11.30 il Ministro sarà in Comune a Montefalco dove incontrerà operatori del mondo dell'agricoltura e della viticoltura. Alle 13.00 sarà poi a Perugia prima alla Galleria Nazionale poi in Sala della Vaccara per incontrare le autorità locali, gli operatori del turismo e i cittadini. La partenza dal capoluogo umbro è prevista verso le 14.30". A Perugia il Ministro incontrerà anche il sindaco Andrea Romizi. Maggio 2019, data delle elezioni amministrative (e delle europee). Per la Regione, invece, la data è quella del 2020.

"Siamo molto soddisfatti che il Ministro Centinaio sia ospite della nostra regione", spiegano i parlamentari e i consiglieri regionali della Lega in una nota congiunta: "Vogliamo contribuire al rilancio dell'agroalimentare e delle eccellenze dell’Umbria, dall'agricoltura all'allevamento, dalla caccia alla pesca che vanno di pari passo con la tutela del territorio e ad una rinnovata e attenta strategia del turismo, partendo dal capoluogo fino ai più piccoli borghi che hanno reso la nostra regione famosa nel mondo. Il Ministro ha già dato prova di saper difendere coraggiosamente il made in Italy sul piano internazionale e siamo orgogliosi di potergli far conoscere il meglio del cuore verde d'Italia".