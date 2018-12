Castiglione del Lago accoglie Mimmo Lucano: il sindaco di Riace è cittadino onorario

L'annuncio arriva da una nota ufficiale di Rifondazione Comunista, firmata dal segretario provinciale Oscar Monaco: "Oggi è un bel giorno per Castiglione del Lago: non sempre ciò che è giusto è anche popolare e per questo ci vuole coraggio, soprattutto in tempi in cui si respira un'aria mefitica di razzismo e intolleranza".



Ovvero: "La maggioranza del Consiglio comunale di Castiglione ha avuto il coraggio di votare la proposta di Rifondazione comunista di conferire la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, sindaco di Riace e simbolo della battaglia per l'integrazione e la convivenza tra popoli e culture diverse".



Prosegue il segretario di Rifondazione: "Sembrano lontani i tempi in cui i valori della nostra Costituzione, democratica e antifascista, erano la religione civile di un Paese che, avendo visto milioni di donne e di uomini emigrare in tutto il mondo, faceva dell'accoglienza un valore positivo. Viviamo tempi in cui valori umani sono bollati come “buonismo”, che fa tristemente rima con il pietismo di cui i fascisti accusavano chi si opponeva alle leggi razziali. Oggi le castiglionesi e i castiglionesi hanno un nuovo concittadino e chiunque creda fermamente nei valori della nostra Costituzione dovrebbe esserne orgoglioso.

Passeranno anche questi tempi bui, in cui molti, troppi, vedono nel prossimo una minaccia, senza rendersi conto che la guerra tra poveri la vincono i ricchi. Da ateo voglio usare le parole dell'Antico Testamento: “lo straniero porta il volto di Dio tra i popoli.”".