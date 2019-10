Taccuino elettorale, Giorgia Meloni insieme al Governatore dell'Abruzzo a Ponte San Giovanni

All'incontro con i cittadini in programma giovedì 24 ottobre alle ore 18 nel quartiere perugino di Ponte San Giovanni insieme al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parteciperà il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Lo fanno sapere i vertici umbri del partito. L'incontro è in programma al Centro comunale polivalente di piazza Bellini. Marsilio raggiungerà Giorgia Meloni impegnata oggi e domani per un giro in Umbria in vista delle elezioni di domenica 27 ottobre.