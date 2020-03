Coronavirus, potenziato il servizio di 118 per i cittadini della Media Valle del Tevere: il piano e le assunzioni

I sindaci della Media Valle, per grande senso di responsabilità, avevano accettato che il "loro" ospedale, quello di Pantalla, fosse trasformato in un centro esclusivo per accogliere e cercare di salvare i malati di coronavirus dell'Umbria e di altre regioni del Paese. Ma avevano chiesto alla Regione, con tanto di lettera ufficiale che non venisse meno il presidio del 118 per le emergenze sanitarie "di routine" per una fascia di popolazione stimata intorno alle 70mila persone. Tutti gli interveni e le visite erano già garantite tramite il nosocomio di Perugia.

Ma l'emergenza (118) rischiava di essere penalizzata con la chiusura del Pronto Soccorso. Sia i consiglieri regionale del territorio, tra cui Francesca Peppucci, che l'assessorato regiona guidato da Luca Coletto si sono messi al lavoro per garantire un servizio fondamentale per il territorio della Media Valle del Tevere. Il piano è stato sfornato in pochi giorni: le postazioni del 118 di Todi e Marsciano attualmente attive 12 ore saranno operative per le 24 ore, mentre il servizio di Pantalla dove è di base il servizio di automedica è stato potenziato con l’assunzione di 5 autisti.

"Un lavoro svolto in silenzio e che si è tradotto in poco tempo in una risposta fattiva e concreta per il bene dei cittadini - ha spiegato il consigliere regionale della Lega Francesca Peppucci - smentendo previsioni e polemiche sterili. Abbiamo tenuto conto delle indicazioni dei sindaci della Media Valle del Tevere, che si sono dimostrati fin da subito responsabili, giungendo all'estensione del servizio h24 del 118 di Todi e Marsciano e al potenziamento del personale a disposizione del presidio di Pantalla".