Elezioni regionali - Matteo Salvini torna in Umbria, si inizia sabato mattina a Pian di Massiano a Perugia

Incontro pubblico con Matteo Salvini che si terrà domani, sabato 12 ottobre, alle ore 9.30 al mercato di Pian di

Massiano.

Il leader della Lega passerà la mattina con noi, ascoltando le persone spiegando quello che vogliamo fare per la Regione e per restituire l'Umbria agli umbri. Vogliamo ridare spazio a una sanità che sia davvero a misura di paziente e che il merito torni ad essere criterio nei concorsi, vogliamo ridare infrastrutture ad una regione tagliata fuori da tutte le linee di comunicazione e ritornare a una visione che metta al centro la famiglia, i bambini, gli anziani, la filiazione, i bambini, gli anziani, i disabili: tutte cose che le precedenti amministrazioni regionali hanno semplicemente proclamato solo per poter poi mettere persone e amici degli amici nei posti di potere.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

ore 9.30 mercato Pian di Massiano incontro con i cittadini;

ore 13 pranzo Deruta, Ristorante Il Papiro;

ore 16.30 Giano dell'Umbria, piazza Puc Campo della Fiera;

ore 18.30 Foligno, Piazza della Repubblica comizio;

ore 20 cena Foligno, Ristorante da Angelo Guesia Hotel Ponte Santa Lucia

13 ottobre

ore 10 Castel Ritaldi piazza Partigiani, incontro con i cittadini;

ore 13 Spoleto pranzo Ristorante Zengoni;

ore 17.30 Montecastrilli, piazza adiacente via Verdi comizio;

ore 20.30 cena Acquasparta, Ristorante Old Passion

14 ottobre

ore 9.30 visita carcere Spoleto