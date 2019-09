Elezioni regionali, Matteo Salvini torna in Umbria e punta il Trasimeno: due giorni di incontri

Matteo Salvini, leader della Lega, dopo gli incontri da tutto esaurito a Gubbio e Gualdo, tornerà in Umbria per incontrare i cittadini e i protagonisti dell'economia che operano sul territorio del Trasimeno. Salvini conferma, con la sua presenza, l'importanza nazionale delle regionali del 27 ottobre, prima consultazione elettorale dopo la formazione del Conte bis sostenuto da Pd e 5Stelle che hanno stretto un patto per la poltrona a Roma e ora anche in Umbria. Stavolta il "Capitano" visiterà, sempre per due giorni (il 25 e 26 settembre), i comuni del Trasimeno: Città della Pieve, Tavernelle, Magione, Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago.

Ecco il programma completo. Il 25 settembre: ore 17 Palazzo della Corgna (Città della Pieve), ore 18.45 Centro Polifunzionale "L'Occhio" a Tavernelle; incontro conviviale a Magione da Faliero alle 20.30. Il 26 settembre: pre 9,45 Bar May Fly a Passignano sul Trasimeno; ore 10.45 lungolago Alicato (San Feliciano a Magione), comizio conclusivo a Castiglione del Lago in piazza Giuseppe Mazzini alle 12,30.