Tour umbro per Matteo Salvini: oggi a Terni e sabato a Perugia con la presidente Tesei

Matteo Salvini torna in Umbria, oggi a Terni e sabato 23 novembre a Perugia.

Il leader della Lega sarà oggi a Terni per incontrare la stampa e per tracciare un bilancio dopo la vittoria alle recenti elezioni regionali e illustrare le prossime iniziative sul territorio. Alla conferenza stampa, in programma domani, martedì 19 novembre, alle ore 14.30 presso Hotel Michelangelo in viale della Stazione, saranno presenti anche il segretario regionale onorevole Virginio Caparvi e il commissario Lega Terni, onorevole Barbara Saltamartini.

Sabato 23 novembre a Perugia per una “festa di tutti i cittadini che con il proprio voto hanno contribuito a liberare la regione dopo 50 anni di malgoverno e scandali della sinistra”.

Con questo slogan Matteo Salvini torna in Umbria, per incontrare i cittadini e festeggiare insieme a loro il risultato ottenuto alle ultime elezioni regionali che hanno visto la Lega imporsi come primo partito al 37% e Donatella Tesei vincere con 20 punti di vantaggio sugli altri avversari.

Appuntamento alle ore 14.30 presso i locali della Città della Domenica a Perugia, dove interverranno anche i parlamentari umbri della Lega, i consiglieri regionali eletti e la nuova governatrice.

Spazio anche alle eccellenze tipiche umbre: previsti degli stand dove poter gustare prodotti gastronomici come olio, vino, salumi e tutto quello che di buono sa offrire la nostra regione.

L'ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.