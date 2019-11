Tour di Matteo Salvini in Umbria, le Sardine si organizzano

E' nato su Facebook e in pochi giorni è arrivato a contare oltre 11mila adesione. 6000sardine Umbria, al pari altre città italiane, si sta mobilitando per manifestare contro il leader del Carroccio o meglio contro il messaggio politico che la Lega convoglierebbe. Un movimento che in Umbria mette insieme più anime, più o meno civiche, e che, sull'onda dell'entusiasmo, si sta ricompattando in una unica realtà, dopo una partenza frastagliata.

Le sardine umbre (nel frattempo il gruppo ha preso il nome di 7000sardine Umbria) già oggi dovrebbero "debuttare" a Terni in occasione della visita dell'ex ministro dell'Interno, mentre è in fase di definizione la manifestazione ipotizzata a Perugia, forse in piazza Italia, per sabato 23 novembre, quando Salvini sarà alla Città della Domenica.

L'appuntamento è stato già dato per certo attraverso i canali social, è stato creato un evento che ha già riscontrato diverse adesioni. Ma, come detto, l'ufficialità, stando alle comunicazioni ufficiali sul gruppo, deve ancora essere data. Possibile quindi che anche Terni e Perugia si uniscano alla lista delle città in cui il flash mob è stato organizzato dopo Bologna e Modena (dove ha partecipato anche il pallavolista umbro Ivan Zaytsev).