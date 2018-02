Elezioni 2018, Matteo Renzi incontra a Perugia i simpatizzanti del Pd al Capitini

Il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi sarà a Perugia sabato pomeriggio (10 febbraio) per aprire la sua campagna elettorale in Umbria, dove è candidato capolista al Senato. L'iniziativa si svolgerà, a partire dalle 17.30, al centro congressi Capitini. "Dopo aver scelto l'Umbria come regione d'elezione per la sua prima competizione elettorale nazionale, Renzi conferma una grande attenzione per la nostra terra riservandole una delle prime iniziative della campagna elettorale. Questo non può che renderci soddisfatti e fiduciosi". Così, in una nota, il segretario del Pd Umbria Giacomo Leonelli.