Segui la diretta - Matteo Renzi a Perugia. Capitini strapieno: "Dobbiamo fare squadra per vincere"

Pienone delle grandi occasioni, alleati, candidati a Camera e Senato (tutti presenti) per il ritorno di Renzi a Perugia. Il Pd cala l'asso del segretario e capolista al Senato in Umbria per la campagna elettorale per le politiche di marzo. In prima fila la presidente Marini, l'imprenditore-filosofo Cucinelli, il segretario Leonelli, il professore universitario Oliviero è tutti i candidati.

Ore 17.55 - Solo lui sul palco. Microfono senza podio. "Ripartiamo dal senso della squadra e da Perugia. In Umbria ci si gioca un pezzo delle elezioni O tiriamo fuori il senso di squadra o lo rimpiangeremo per cinque".

POSSIAMO ANCORA VINCERE "Se siamo la squadra e ognuno fa il suo pezzettino, noi queste elezioni le vinciamo. E con queste regole elettorali il Pd può essere il primo partito d'Italia, se si scrolla di dosso la paura".

RIPARTIRE SI PUO* Sono mesi in cui il pd è preso come punto di riferimento di tutti i problemi del Paese Un po' ce la siamo cercata, con le polemiche interne e le divisioni. Ma ora ripartiamo come squadra, da Perugia e dall'Umbria, per dimostrare con i fatti che siamo unica la coalizione seria ed affidabile per questo Paese.

I DELITTI DI MACERATA E MILANO - Pamela ha conosciuto una morte orribile. E anche Jessica. Due ragazze belle morte per mano di un omicida Io voglio che il pusher nigeriano e il tranviere italiano vadano in carcere per quello che hanno fatto Ma non accetto la speculazione politica L'Italia deve fare l'Italia. Non possiamo accettare che i poeti della sciagura e della paura rovinino questo Paese

CONTRO SALVINI E LA LEGA - Chi scommette sulla paura vince sul breve periodo, però poi non governa.