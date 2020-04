Coronavirus, scatta l'interrogazione del consigliere Fora sulle mascherine ai medici

Una interrogazione a risposta scritta, da parte del consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l'Umbria) per sapere come sia avvenuta, finora, la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ai medici di medicina generale, quali tipologie di mascherine sono state distribuite per i medici di famiglia delle Usl. Ma anche quali modalità sono state messe in campo per verificare e assicurare immediatamente i medici “garantendo loro i quantitativi necessari per operare in sicurezza nel rispetto della propria e dell’altrui salute”.

“In particolare i medici di medicina generale – spiega Flora - ad oggi, 15 aprile, sarebbero nella maggior parte dei casi sprovvisti del materiale idoneo fornito dal sistema sanitario regionale, che sembra essere in procinto solo in questi giorni di una larga diffusione”.