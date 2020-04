Marsciano, dalla Regione nuovo sostegno per le imprese impegnate nella ricostruzione post sisma 2009

Un provvedimento significativo dal punto di vista simbolico ma anche sostanziale quello adottato dalla giunta regionale dell'Umbria, che ieri (mercoledì 22 aprile) ha approvato una deliberazione che riguarda la ricostruzione post terremoto del 15 dicembre 2009 nel marscianese. Un atto con cui si consente alle imprese e ai tecnici tuttora impegnati nei lavori e che abbiano già raggiunto almeno il primo stadio di avanzamento, pari al 40% del totale (con conseguente pagamento della corrispondente percentuale di contributo), di ricevere in anticipo un ulteriore 10% del contributo assegnato per la realizzazione dell’opera.

“Il Comune di Marsciano - spiega l’assessore marscianese con delega al sisma Francesca Borzacchiello - alcuni giorni fa ha proposto alla Regione l’adozione di questo provvedimento e devo ringraziare il dirigente regionale, l'ingegnere Stefano Nodessi Proietti he ha subito compreso e sostenuto l’importanza della richiesta, e naturalmente anche la presidente Donatella Tesei e tutta la giunta per averla fatta propria e approvata in tempi veramente molto brevi”.

Con questa deliberazione, in pratica, tutte le imprese e i vari professionisti impegnati nella ricostruzione, e in particolare nei lavori conclusivi delle tre Umi (Unità minime di intervento) ancora da completare nel Castello di Spina, potranno ricevere, in tempi molto brevi e senza dover presentare nessun ulteriore documento, un contributo del 10% come anticipo rispetto al successivo step di pagamento o al saldo, che sarebbe altrimenti arrivato tutto alla fine dei lavori e dopo avere eseguito i vari collaudi. “Parliamo - spiega ancora l’assessore Borzacchiello - di alcune centinaia di migliaia di euro che andranno a pagare lavori per lo più già eseguiti da aziende e tecnici che sono da un mese e mezzo fermi a causa dell’emergenza da Covid-19 e che senza questo provvedimento avrebbero ricevuto solo tra alcuni mesi e dopo l’ulteriore presentazione della documentazione di avanzamento o di conclusione dei lavori”.

“Si tratta chiaramente - aggiunge Andrea Pilati, vicesindaco con delega allo sviluppo economico - di una vera e propria boccata di ossigeno per queste imprese, per la maggior parte locali, e per i tanti lavoratori e professionisti che impiegano nella ricostruzione, in una fase di ulteriore grave difficoltà per tutto il comparto dell’edilizia. Queste somme che saranno erogate rappresentano anche un sostegno per la rimessa in moto dei cantieri, che speriamo possa avvenire quanto prima nell’ambito della cosiddetta fase due della gestione dell’emergenza pandemica”.