Coronavirus, il piano proposto al Comune: "Impatto devastante sull'economia di Magione"

Emergenza coronavirus, un piano per affrontare le conseguenze economiche della pandemia sul territorio di Magione. L'opposizione in consiglio comunale propone al sindaco Giacomo Chiodini "un piano dettagliato e preciso di misure, sia di carattere economico (previa verifica delle disponibilità economiche) che di carattere generale, destinate a fronteggiare le inevitabili conseguenze della pandemia". Un piano, spiegano, "che permetta di non affossare definitivamente le attività economiche del territorio".

E ancora: "In attesa di chiare misure economiche adottate dal Governo nei confronti dei Comuni - scrivono dall'opposizione nella mozione - , si ritiene necessario pianificare con rapidità il post-emergenza così da farsi trovare pronti con un puntuale piano di interventi, da attuare nel momento in cui saranno definite le risorse economiche disponibili".

Il piano è suddiviso per macro-aree: dalla rimodulazione delle tasse locali al contributo affitti passando per il turismo, dalla scuola al contributo per sanificazione e dispositivi di protezione individuali. Questo perché "l'emergenza in corso che ha investito cittadini, attività produttive, attività commerciali e turismo, avrà un impatto devastante per l’economia comunale".