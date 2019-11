Lutto nel Movimento 5 Stelle di Perugia: "Massimo è stato sempre in prima linea per le nostre battaglie politiche"

“Oggi abbiamo perso un incredibile amico. Un apprezzato ricercatore universitario, un attivista entrato in punta di piedi nel Movimento 5 Stelle che ha dato il suo contributo. Molti perugini lo hanno conosciuto mentre presidiava i tanti banchetti e durante gli eventi del Movimento. Un uomo sincero, conciliante, che ad ogni sfida non si è mai tirato indietro”. Lo hanno riferito in una nota di cordoglio per la perdita del perugino Massimo Allegrucci i parlamentari del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini, Stefano Lucidi, Filippo Gallinella e il consigliere regionale Thomas De Luca. “Alla famiglia di Massimo vanno le nostre vivissime condoglianze per la perdita di un grande uomo”. Massimo Allegrucci, ricercatore universitario, era stimatissimo nel movimento dove si era segnalato per l'educazione e le idee innovative.