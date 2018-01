Speciale Elezioni 2018, ci sarà anche una falce e martello: i candidati "comunisti"

Una falce e martello ci sarà. A tenere alta la bandiera storica dei lavoratori comunisti ci penserà il Partito Comunista di Rizzo che ha raccolto le firme per l'80 per cento delle regioni d'Italia tra cui l'Umbria. Saranno presenti sia sui collegi uninominali di Camera e Senato che al plurinominale (il proporzionale). "Si tratta di un risultato largamente positivo - ha scritto il segretario Marco Rizzo - che evidenzia la crescita del radicamento e il rafforzamento del Partito. Un lavoro enorme, di poche settimane per cui vogliamo ringraziare i nostri militanti che giorno e notte sono stati impegnati nelle strade e nella raccolta porta a porta delle sottoscrizioni, i tanti sostenitori che con la loro firma hanno permesso questo risultato. Un ringraziamento particolare va ancora una volta al contributo generoso e instancabile dei giovani del Fronte della Gioventù Comunista, senza i quali quest’impresa sarebbe stata semplicemente impossibile. Sono loro la grande forza della ricostruzione comunista in Italia".

LA LISTA DEI CANDIDATI

SENATO PLURINOMINALE - Matteo Polito,Emanuele Fanesi, Giuseppa De Miceli

Senato uninominale Perugia - Matteo Polito - Senato uninominale Terni - Giuseppa De Miceli

Camera Plurinominale - Yuri Di Benedetto, Valentina Salicari, Filippo Capponi Brunetti, Martina Zoccolini

Camera Uninominale - Perugia 1 - Yuri Di Benedetto - Camera Uninominale - Perugia 2 - Filippo Capponi Brunetti -

Camera Uninominale - Terni - Valentina Salicari