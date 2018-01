Speciale Elezioni, Casapound si presenta anche in Umbria: dal Re del Caffè alla commerciante ai giovani attivisti

Con oltre il triplo di firme raccolte rispetto a quelle necessarie, CasaPound conferma la sua presenza in Umbria alle elezioni politiche. A guidare la lista al proporzionale al Senato sarà il tuderte Andrea Nulli, eletto a giugno consigliere comunale a Todi, che, con l’entrata di CasaPound in maggioranza, ha già incassato importanti risultati politici quali l’uscita dai progetti SPRAR e di accoglienza della città di Jacopone. In campo in prima persona anche il coordinatore regionale Antonio Ribecco, che, balzato agli onori della cronaca recentemente con la manifestazione contro il degrado e la microcriminalità a Ponte San Giovanni, sarà il candidato del movimento al collegio uninominale di Perugia.

Non mancano tra i leader umbri del movimento nemmeno Saverio Andreani, anche lui protagonista di molte battaglie contro il degrado e l’immigrazione incontrollata nel territorio di Foligno, candidato nel collegio uninominale n.2, e il responsabile ternano Piergiorgio Bonomi, reduce dalla “passeggiata per la sicurezza” a Terni di questa settimana, in campo al proporzionale alla Camera insieme al dirigente nazionale Davide Di Stefano che guiderà il listino.

Importanti anche le presenze dal mondo dell’imprenditoria e del lavoro: a rappresentare CasaPound nel collegio uninominale del Senato del sud dell’Umbria sarà il “re del caffé” Claudio Serrani, titolare della famosa omonima industria della torrefazione. Il rappresentante di commercio Marco Angelucci sarà invece nella lista proporzionale del Senato.

Sarà nutrita anche la rappresentanza femminile: la tuderte Paola Capogrossi, imprenditrice nel settore dell’agriturismo, sarà la candidata nel collegio uninominale alla Camera di Terni, Orvieto, Spoleto e Todi; la folignate Serenella Filangeri, operatrice sanitaria, sarà all’uninominale del Senato del collegio Nord dell’Umbria, la commerciante Cristiana Sebastiani sarà al proporzionale alla Camera e la ternana Margherita Amadei nella lista del Senato.