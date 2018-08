Scuola, il sindaco invia una lettera ai bambini: "Inizia un cammino che ti regalerà l'emozione di una scoperta nuova"

In molte case è già arrivata, in altre arriverà a breve. Piace e molto la lettera inviata ai giovani studenti che affronteranno a settembre il loro primo giorno di scuola. Sui social viene postata la lettura del primo cittadino di Perugia, Andrea Romizi, che si rivolge ai piccoli ma strizza l'occhio anche ai genitori che di certo ne possono apprezzare di più i contenuti politici e di indirizzo: più cultura per capire il mondo di oggi, più sapere e un maggiore incoraggiamento ad affrontare il mondo senza paura, volando sempre in alto. Il sindaco ribadisce anche che da quando è diventato padre ha capito che fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Nella lettera c'è inserito anche un Ps: "tra qualche mese saprai scrivere anche tu.... ecco dunque la mia mail per un pensiero, per un suggerimento".

Ecco la lettera del sindaco

Cara bambina,

inizia la scuola, il primo passo di un cammino che ti accompagnerà nella tua crescita per tanti anni. Un cammino che a volte ti sembrerà in salita, faticoso o anche noioso, ma che ti regalerà, in ogni momento, l'emozione di una scoperta nuova, la chiave per aprire una finestra sul mondo e comprenderlo. Finora hai cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxonosciuto la bellezza delle immagini, presto scoprirai la magia e il profumo delle parole scritte. Scoprirai che dietro quei segni sulle pagine del tuo quaderno ci sei tu, con i tuoi pensieri, i tuoi desideri e un nuovo modo per poterli raccontare e interpretare.

E anche se crescendo utilizzerai le tecnologie più avanzate quell'odore di carta, colori e gomma da cancellare, ti ricorderà sempre chi sei e da dove vienissssssssssd. Faccio il sindaco non è un compito facile il mio, eppure ora che sono diventato papà, ho capito che essere genitore è un mestiere ancora più difficile. Perchè i bambini sono meravigliosi, curiosi ma anche indecifrabili e fragili. E per crescere bene c'è bisogno dell'aiuto di bravi maestri, di affetto, di amicizia e di rispetto delle regole e degli altri. Sono certo che a scuola troverai tutto questo e anche di più. Il resto dipende da te, dalla tua energia, dalla tua voglia di imparare, perchè ogni conquista costa un piccolo sacrificio ma quando raggiungi la vetta della montagna, il tuo sguardo può volare, quindi zaino in spalla e buon primo giorno di scuola.

