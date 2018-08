La "resistenza" umbra al Governo: "Cara Marini, urge accordo per accesso gratuito una volta al mese ai nostri musei"

“Verificare la possibilità di mantenere gratuito l’accesso ai musei una domenica al mese in Umbria": la richiesta porta la firma di Giacomo Leonelli, consigliere regionale del Pd, ed è rivolta al Presuidente Catiuscia chiamata a fare l'euilibrista fra l'idea del nuovo ministro alla Cultura - giornate gratuite sì ma quando e come decidono i capi dei musei - e il volere della maggioranzq di centrosinistra (le domeniche gratis non si toccano) che ha parlato per bocca di Leonelli.

"Non bisogna perdere squella opportunità che ha permesso l'afflusso, in tutte le edizioni delle domeniche gratuite, di oltre 10milioni di visitatori soltanto in quelli statali”). A settembre, attraverso una mozione, presenterò una proposta organica che faccia della Bellezza e della Qualità un nuovo modello di sviluppo per l'Umbria" ha continuato Leonelli "Il patrimonio artistico e culturale di una regione e di una nazione contribuiscano in modo significativo a costruire quell'elemento identitario che tiene insieme anche dal punto di vista della coesione sociale gli abitanti di una città e di un territorio”.