Nomine & Poltrone - La Lega punta anche ai Comuni del Trasimeno: Riccardo Terrosi nuovo coordinatore giovani

Il deputato e coordinatore nazionale Lega Giovani, Riccardo Augusto Marchetti, ha nominato Riccardo Terrosi come coordinatore Lega Giovani Umbria per l’area del Trasimeno che comprende otto comuni: Magione, Passignano, Tuoro, Paciano, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Piegaro e Panicale.



“I giovani devono tornare ad essere protagonisti dei processi decisionali che riguardano la regione Umbria – spiega Marchetti – Come Lega ci siamo già riorganizzati, stiamo crescendo moltissimo e, al contrario della sinistra che nel corso degli anni ha allontanato le propulsioni provenienti dal movimento giovanile, intendiamo ripartire proprio dalle idee e dai progetti che tanti ragazzi vogliono realizzare per il territorio”.



Il nuovo coordinatore, Riccardo Terrosi, si è messo subito al lavoro: “La sinistra ha sempre governato in queste zone dell’Umbria – spiega – e i risultati sono stati disastrosi. E’ arrivato il momento di voltare pagina. Stiamo creando nella zona del Trasimeno una struttura in grado di attrarre i giovani nel progetto della Lega, ad oggi unica forza politica credibile. Vogliamo coinvolgere ragazzi e studenti, renderli partecipi del proprio futuro”.