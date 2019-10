Elezioni, a Perugia la Lega di Governo: Zaia, Fedriga e Fontana. Salvini a Fontivegge

La Lega Umbria schiera a Perugia i tre big dell'amministrazione regionale: Luca Zaia (Governatore del Veneto), Attilio Fontana (Governatore della Lombardia) e Massimiliano Fedriga (Governatore del Friuli Venezia Giulia). Insieme a loro ci sarà anche Matteo Salvini. Obiettivo: dimostrare che la Lega è uan forza di governo e che da anni amministra regioni ricche e importanti come quelle del Nord. Zaia, Fontana e Fedriga saranno i relatori dell'incontro con gli elettori il prossimo 24 ottobre al Quattro Torri di Perugia (ore 21). Sempre il 24 ottobre Matteo Salvini andrà con i cittadini e militanti a Fontivegge (ore 14.30) per fare il punto sulla sicurezza.

"La Lega - ha ribadito Virginio Caparvi, segretario regionale dell'Umbria - è un partito di amministrazione, che nasce dai piccoli territori fino ad arrivare alle maggiori regioni di questo Paese, rispondendo alla sua vocazione che quella di governo e di gestione della cosa pubblica. La Lega, come insegna la sua storia, non è contenitore politico capace solo di raccogliere consenso o di giocare a fare l'anti-sistema. La presenza al Quattro Torri di Perugia dei tre governatori, di tre grandi Regioni, tra le più forti a livello economico e governate dalla Lega, è la testimonianzaper ribadire che non siamo il partito degli slogan e delle chiacchiere ma dei fatti concreti e a noi su quelli ci piace essere valutati dai cittadini".