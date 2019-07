L'annuncio della Lega per le carceri dell'Umbria: "Salvini manda nuovi agenti della polizia penitenziaria"

L'annuncio del Carroccio per le carceri: "In arrivo nuovi agenti di polizia penitenziaria in Umbria". Come spiega Riccardo Augusto Marchetti, onorevole della Lega e vicepresidente della Commissione Giustizia, è in arrivo un "incremento consistente di agenti di polizia penitenziaria dislocati tra Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto che si vanno ad aggiungere agli 80 agenti polizia di Stato che giungeranno nella nostra regione entro Aprile 2020 grazie al lavoro del Ministro dell’Interno Matteo Salvini".



E ancora: "Era agosto 2018 quando con il Sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone visitammo i carceri umbri, raccogliendo le istanze degli agenti, tra le necessità maggiormente evidenziate l’aumento del personale troppo carente rispetto al fabbisogno a causa di scelte scellerate dei Governi precedenti. A distanza di nemmeno un anno siamo qui a rivendicare un’altra promessa mantenuta, dopo la Legittima difesa, l’uso del teaser, l’approvazione del codice rosso, l’abolizione del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo. Fin dal suo insediamento – conclude Marchetti - questo Governo si è distinto per dare risposte immediate ai cittadini in termini di sicurezza, basti pensare alla lotta all’immigrazione o all’abusivismo. Ero dunque certo che sarebbero arrivate risposte chiare ed immediate anche per chi, con grande spirito di servizio ed abnegazione, garantisce l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, l’ordine pubblico e la tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari".