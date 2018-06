La Lega boccia la Giunta Romizi su strade e traffico: "Nuovo piano subito". La mappa dei disagi

Un nuovo piano generale sulla viabilità per mettere in sicurezza in maniera duratura le strade perugine e per evitare ingorghi continui come quello che avviene tutti i giorni tra Casenuove e Pila. La richiesta porta la firma della Lega di Perugia che non esita a criticare la coalizione amica (?) di centrodestra al governo della città. La Giutna Romizi, per la Lega, è colpevole di interventi tamponi che non risolvono i problemi delle strade e del traficco. Giudizio negativo anche per Provincia e Regione: "pochi fondi e molto disinteresse sulla mobilità cittadina".

“Impensabile andare avanti in queste condizioni – tuonano i membri del direttivo, Gianluca Drusian (segretario), Claudio Pitti e GianLuca Taburchi - è necessario un vero piano sulla viabilità che preveda una serie di progetti da realizzare nel più breve tempo possibile e non più interventi solo a tampone: vedi le rotatorie e, se pur, di evidente utilità, l'emergenza della chiusura delle buche del manto stradale. Solo in questo maniera si potrà ridare ossigeno alla città e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti".

La Lega ha fatto una mappa dei disagi quotidiani a Perugia:Lungo la tratta della Pievaiola, Capanne a Fontignano, si è costituito un Comitato di Cittadini (Comitato Pievaiola) che ne ha più volte richiesto la messa in sicurezza (andando oltre, quindi, la realizzazione di rotatorie che risolvono solo in parte tale problematica). Un'altra denuncia, sollevata da alcuni residenti della zona tra Casenuove e Pila, riguarda il semaforo all’incrocio che causa ogni giorno ritardi e lunghe code, durante gli orari di punta.

Ingorghi, traffico impazzito a tutte le ore si registrano anche a Collestrada, Ponte San Giovanni provocando disagi continui anche sulla viabilità interna dei quartieri e dei centri abitati o la zona Olmo/Ellera.