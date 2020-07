Covid e aziende | Passa emendamento dell'umbro Caparvi: "Sarà rimborsata parte della merce invenduta”

Parte della merce invenduta causa covid-19 verrà rimborsata: una boccata di ossigeno per tanti commercianti alle prese con le difficoltà economiche. Un provvedimento reso possibile grazie all'emendamento a firma del deputato umbro della Lega, Virginio Caparvi, il cui atto è stato assorbito in un testo più ampio e approvato in Commissione Bilancio nel DL rilancio. Il provvedimento riguarda le giacenze in magazzino nel settore tessile-moda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tutti i comparti della moda e del tessile – spiegano i deputati umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti e Barbara Saltamartini – compresi il commercio al dettaglio e negozi di abbigliamento, certificando le rimanenze di magazzino dovute all'emergenza covid-19 e quindi al cambio di stagione che è stato penalizzato dal lockdown, potranno accedere a un fondo grazie al quale il 30% dell’invenduto potrà essere portato in credito d'imposta. Nella grande lotta che stiamo portando avanti in Commissione, pur di fronte a un Governo giallo-rosso che fa muro su ogni proposta di buon senso. Abbiamo vinto questa battaglia per il mondo del tessile e della moda che più di altri comparti stanno affrontando gli effetti negativi della pandemia”.