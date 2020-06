Lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, il Pd: "Troppo traffico a Ponte San Giovanni"

Un'interrogazione al sindaco e alla giunta di Perugia sui lavori sul raccordo e sul caos traffico a Ponte San Giovanni. La firma in calce è quella dei consiglieri comunali del Pd Sarah Bistocchi ed Elena Ranfa. La domanda, invece, è questa: "Si interroga sindaco e giunta sui motivi per cui non si è concordato con Anas una programmazione dei lavori tale da non aggravare la situazione del traffico a Ponte San Giovanni, zona già da questo punto di vista fortemente compromessa, e sulle tempistiche e modalità operative degli interventi in grado di tutelare la salute e la sicurezza degli abitanti di un territorio già in affanno".

Per i due consiglieri del Partito Democratico "la mole di traffico nel quartiere di Ponte San Giovanni ha subìto un ulteriore aggravio che compromette la già precaria sicurezza dell’abitato, e di conseguenza anche i livelli di inquinamento cui sono sottoposti gli abitanti di Ponte San Giovanni rischiano di peggiorare e di acuirsi, aggravando una situazione già precaria". Al sindaco e alla giunta la risposta.