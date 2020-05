Ponte Valleceppi, terminati i lavori al parcheggio del cimitero. il Comune: "Ristabilito il decoro"

L'emergenza coronavirus non ha fermato i lavori a Ponte Valleceppi, dove è stata completata l'opera di sistemazione del parcheggio del cimitero grazie alla collaborazione tra Comune di Perugia (cantiere comunale), Gesenu, Cooperativa Servizi Associati e privati. Un intervento di riqualificazione che era molto atteso dalla cittadinanza della frazione, i quali si erano mossi con delle segnalazioni all'amministrazione comunale.

“Questo - ha sottolineato Otello Numerini, assessore comunale a Lavori pubblici, Infrastrutture, Ambiente e Aree verdi - è un luogo in cui nel tempo si è sempre manifestata una situazione di scarso decoro, per un comportamento sicuramente non corretto da parte di soggetti che lasciavano rifiuti e materiali nel parcheggio del cimitero". Proprio Numerini nella mattina di oggi (martedì 5 maggio) ha guidato un sopralluogo in cui è stato accompagnato da Massimo Costamagna (responsabile P.O. uffici decentrati) e da Albano Becchetti (in rappresentanza della servizi associati e di alcuni cittadini).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Su segnalazione dei cittadini - ha aggiunto Numerini - siamo intervenuti in maniera significativa attraverso il cantiere comunale, la Gesenu e la cooperativa Servizi associati che per il Comune gestisce la manutenzione dei cimiteri. Nel dettaglio l’intervento è consistito nella ripulitura del parcheggio, nella sistemazione delle fognature, nel ripristino della ghiaia, nella sistemazione lungo la strada del camminamento che consente alla cittadinanza di recarsi dal paese al cimitero. Anche il privato ha fatto la sua parte, perché il boschetto privato sito nei pressi del cimitero è stato ripulito. Dunque nel complesso abbiamo ripristinato una situazione di assoluto decoro, come è giusto che sia specialmente nei cimiteri, luoghi cui tutti noi cittadini teniamo in modo particolare. Ora i cittadini ci devono dare una ulteriore mano per mantenere la situazione nelle condizioni odierne”.