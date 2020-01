Missione salvare il Trasimeno, modificate le paratie: più acqua preziosa anche per il Lago umbro

Prima il sopralluogo, poi le soluzioni e infine l'attuazione della piccola svolta con la firma dell'ordine di servizio che modifica la configurazione delle paratoie di Casaltondo per portare più acqua al Trasimeno. "Tutto è stato attuato nella giornata di ieri": l'annuncio è stato dato dal Senatore della Lega Luca Briziarelli e dal Consigliere Regionale Eugenio Rondini. L'azione della Regione permetterà di non disperdere verso il lago di Chiusi un importante quantitativo d'acqua preziosa per il Lago Trasimeno, soprattutto in vista dei mesi estivi.

"All'indomani dell'insediamento della Giunta, avevamo coinvolto la Presidente Tesei e l'Assessore Morroni, aver affrontato e risolto in poche settimane un problema così importante, è la prova di come la disponibilità all'ascolto e l'efficienza della nuova Giunta, insieme alla presenza ed all'azione dei eletti sul territorio, possano fare la differenza nel dare risposte ai cittadini". "Siamo certi che nei prossimi mesi - hanno concluso - i lavori avviati possano essere ultimati con i completamento dell'ammodernamento delle paratoie, l'intervento sugli argini e l'attivazione del monitoraggio e controllo in remoto".