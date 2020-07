La Regione dà il via alla svolta green per l'energia di case popolari, palestre, scuole ed edifici

Un bando per il bene dell'ambiente dell'Umbria. L'assessore regionale Roberto Morroni ha lanciato un nuovo bando per impianti elettrici sostenibili in edifici pubblici quali scuole, uffici, strutture sportive, ricreative, culturali, sociali oltre che residenziali pubbliche (case popolari) Ben 10 milioni di euro rivolti a comuni e province. Il piano consentirà di ridurre i consumi energetici, i relativi costi che gravano sui bilanci degli Enti proprietari e di contenere le emissioni a beneficio della qualità dell’ambiente.

“Una sfida – ha affermato l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Roberto Morroni – che va affrontata anche sostenendo investimenti di efficienza energetica per realizzare un sistema energetico sostenibile, competitivo e decarbonizzato. La riqualificazione energetica del patrimonio pubblico - prosegue l’assessore Morroni - è l’occasione per realizzare edifici esemplari, da proporre come modello replicabile, garantendo anche una buona visibilità dell’operato pubblico. Le Amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di diventare testimoni di buone pratiche di riqualificazione del patrimonio edilizio ed essere volano per investimenti sul patrimonio privato, cui sono dedicate specifiche forme incentivanti”.

I criteri approvati, tenuto conto dei vincoli imposti dalle fonti di finanziamento, prevedono che il bando, nella misura del 100% dei costi ammissibili, finanzierà interventi distinti in due categorie: interventi di piccole dimensioni, il cui costo complessivo è compreso tra € 50.000 e € 150.000; interventi di medie e grandi dimensioni, il cui costo complessivo è superiore a € 150.000.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Relativamente all’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica “sarà predisposto un programma triennale degli investimenti per complessivi 3 milioni di euro che consentiranno di ridurre i costi e i consumi energetici in un numero significativo di alloggi determinando, quindi, una positiva ricaduta in termini non solo ambientali, ma anche sociali”.