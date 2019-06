Nomine & Poltrone - La Porzi nomina il nuovo super segretario generale di Palazzo Cesaroni

Juri Rosi, dirigente del Servizio “Commissioni, Legislazione e Affari europei”, è il nuovo segretario generale di Palazzo Cesaroni, a partire dal prossimo 1 luglio. Rosi succede nell’incarico a Fabio Piergiovanni che dopo 42 anni di servizio a Palazzo Cesaroni va in pensione per raggiunti limiti di età, dopo aver ricoperto nel corso degli anni anche i ruoli di vicesegretario e dirigente dei Servizi “Risorse finanziarie e umane” e “Lavori d'Aula e Legislazione”. La nomina è stata effettuata dalla presidente del consiglio regionale Donatella Porzi.

Il neo segretario JURI ROSI è nato a Perugia nel 1974. Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense; esperto in Diritto, economia e politiche comunitarie. È dirigente del Servizio “Commissioni, Legislazione e Affari europei”, in servizio all’Assemblea legislativa dell’Umbria dal 2006. In precedenza ha prestato servizio come funzionario giuridico-amministrativo nel Servizio “Programmazione strategica e comunitaria” della Giunta regionale dell’Umbria. Ha lavorato

inoltre per tre anni, anche all’estero, nell’Ufficio legale di una multinazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni.