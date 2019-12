Italia Viva Umbria si presenta agli elettori: Renzi assente ma invia l'ex ministro Elena Boschi

Non ci sarà Matteo Renzi alla presentazione ufficiale di Italia Viva Umbria. Niente super-appuntamento, almeno al momento, all'auditorium Capitini, come ai tempi del 40 per cento quando governava il Partito Democratico.

Per il battesimo della compagine umbra del movimento renziano approderanno comunque ad Assisi - all'Hotel Cenacolo - due pezzi da novanta di Italia Viva: l'ex ministro Maria Elena Boschi, attuale capogruppo alla Camera, ed il vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato. L'appuntamento è previsto per il prossimo 5 dicembre alle 18. I renziani in Umbria possono contare sui deputati Nadia Ginetti e Leonardo Grimani, un sindaco (di Pietralunga), Mirko Ceci e la consigliere del Comune di Perugia, Emanuela Mori.