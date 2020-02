Italia Viva, Emanuela Mori eletta nell'Assemblea nazionale del partito di Renzi

Italia Viva chiama Perugia. Emanuela Mori, consigliere comunale al Comune di Perugia, è stata eletta membro dell’Assemblea nazionale del partito di Renzi. “Un prestigioso riconoscimento che mi inorgoglisce – dichiara Emanuela Mori –. In questo nuovo partito guidato dal nostro leader Matteo Renzi si concretizza il nostro modo di far politica che si discosta dall’ormai superato schema tipico dei vecchi partiti-apparato".

E ancora: "Il coraggio di stare in una coalizione con lealtà, portando avanti idee da condividere e proposte serie, riforme importanti per rilanciare sui contenuti e ottenere risultati, orgogliosi di far valere le proprie ragioni sia a livello nazionale che nelle amministrazioni locali. Anche nel Comune di Perugia, seppur stando all’opposizione in maniera autonoma, faremo sentire la voce di chi propone e lavoreremo per perseguire obiettivi a favore di tutta la nostra comunità".