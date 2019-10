Italia Viva, ex Pd alle grandi manovre. Avvistamenti alla Leopolda, ecco chi c'era

I renziani umbri allo “scoperto”. L'occasione della decima Leopola ha permesso di delineare le prime adesione al nuovo partito, Italia Viva, dell'ex presidente del Consiglio. Oltre al vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, e al segretario Pd di Nocera Umbra, Vincenzo Laloni, il cui passaggio è stato ufficializzato già a pochi giorni dall'annuncio della nascita della nuova realtà politica, e ai senatori ex Pd Leonardo Grimani e Nadia Ginetti, all'appuntamento fiorentino della Leopolda sono stati avvistati Gessica Laloni di Nocera Umbra, ex direzione nazionale del Pd (impossibile non vederla, presente per tre giorni sul palco della kermesse), l’ex assessore regionale Antonio Bartolini, Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo, Fabrizio Puggioni, capogruppo del Pd in consiglio a Castiglione del Lago, Nazareno Annetti, ex assessore al Comune di Magione, e Michela Mischianti, ex assessore a Gualdo Tadino.

Intercettata davanti ai maxischermi esterni anche Carla Casciari, già vicepresidente della Regione in quota Italia dei Valori e poi consigliera regionale nel secondo mandato della presidente Marini con il Pd.