L'intervista choc della Presidente Marini: "Terni promossa, Perugia in difficoltà". La rabbia di Forza Italia

Come va a Perugia? "Male". Come va a Terni? "Tiene botto. Bene l'occupazione". Le domande sono state poste da un quotidiano locale, un tempo vicino alla borghesia perugina. Le risposte portano la firma della Presidente della Giunta Catiuscia Marini. Le reazioni politiche e sul web sono state tante dopo che in molti hanno pubblicato la pagina del quotidiano dove addirittura si afferma che Terni sta meglio di Perugia. E tutto questo dopo gli arresti del sindaco De Girolamo, di vari assessori, di dirigenti e di manager vari a riguardo di inchieste sugli appalti comunali. In più tutti sanno che se Perugia sul bilancio è stato bacchettato dalla Corte dei Conti, quello di Terni è stato proprio bocciato. La Marini resta della sua opinione mentre i vertici di Forza italia, partito di riferimento del sindaco Romizi, invece hanno gridato alla "falsa notizia" messa ad arte per colpire il primo cittadino.

Il coordinatore del partito Federico Mazzi ha risposto alla Governatrice: "Perugia è nettamente migliorata da tre anni a questa parte. Non lo diciamo solo noi di F.I : basta leggere i quotidiani nazionali che vedono Perugia in forte risalita per la qualità della vita, le presenze di turisti, le iniziative in collaborazione con proloco e organizzazioni spontanee. Perugia non è più alla ribalta mediatica per i fatti criminosi, e questo per la capacità dell’amministrazione cittadina di tornare ad essere capofila a livello nazionale su una molteplicità di tematiche, che vanno dall’innovazione tecnologica all’art bonus. Perugia non è in sofferenza, è una città che sta imparando ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. In sofferenza, semmai, è il pesante apparato regionale del centro sinistra, che in questi anni non ha dato nessuno segno di vitalità e di reazione".

Mazzi ha poi snocciolato tutti i progetti portati avanti dalla Presidente Catiuscia Marini: "La sintesi tra la comunità e l’amministrazione comunale ha permesso di sviluppare e mettere a punto una serie di progetti mai immaginati, come la Perugia Ultradigitale, la Circoscrizione 4.0, l’arrivo concreto di realtà economiche importanti come Ikea e Decathlon o di riattivare opere bloccate come il Mercato coperto. Per non parlare poi di altri grandi progetti, quali la Cittadella giudiziaria, la riqualificazione di Fontivegge e la nuova pubblica illuminazione che vedrà coinvolta tutta la Città, migliorandone il suo fascino e la sua sicurezza, insieme al Piano strade, che erano state completamente dimenticate negli anni passati".