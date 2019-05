L'INTERVENTO Baldoni: "Il Rettore Oliviero vuole fare la differenza? Allora dia spazio a tutte le testi pensanti dell'Ateneo..."

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi sull'elezione del nuovo rettore Maurizio Oliviero da parte di Renzo Baldoni, portavoce regionale di Energia per l'Italia.

di Renzo Baldoni

Portavoce regionale di Energia per l’Italia

Habemus Papam. Finalmente la competizione è terminata, Oliviero sarà il nuovo rettore dell’Ateneo di Perugia. Mettiamo un velo ( non pietoso) sulle elezioni, sulle alleanze e sui programmi ,non sempre chiarissimi, per i prossimi sei anni e pensiamo veramente alla Nostra Università . Ma una nota di abbinamento con le prossime elezioni amministrative ed europee lasciatemela fare : nessuno dei 10 candidati sindaco della nostra città ha manifestato un pur minimo “ufficiale Interesse “ credendo opportuno lavorare invece di nascosto, nascondendo ai propri elettori la propria visione sull’università ed sulla sinergia che la stessa dovrebbe avere con la città . Forse perché gli accordi già erano già stati decisi, nelle segrete stanze di qualche studio legale ?

Ma come ho detto, partita finita. Ora dalle belle ma facili parole dobbiamo passare ai fatti concreti e alla costruzione di una Università che deve vedere il suo futuro sulla internazionalizzazione e sulle nuove tecnologie coinvolgendo armoniosamente anche tutte le intelligenze umanistiche e culturali . Perché non ci può essere crescita e sviluppo della nostra Città se non c’è crescita e sviluppo della nostra Università . Allora bando alle divisioni di parte, che potrebbero avete tutto il sentore della resa dei conti ed arroccamento delle posizioni conquistate, ma totale apertura verso tutti i contendenti con ruoli di competenza e di responsabilità . Da questa nuova impostazione si potrebbe veramente parlare di rinnovamento, perché altrimenti tutto il resto è noia .