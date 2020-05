INTERVENTO | Fora (Patto Umbria): "Fase 2, mettiamo al centro bambini, famiglie, scuola e campo estivi"

Abbiamo chiesto ad Andrea Fora di spiegare ai nostri lettori “Piano straordinario per l’infanzia e l’adolescenza” che è stato approvato dal consiglio regionale - unica proposta passata per l'opposizione - e che riguarda i nostri bambini ai tempi del Covid19. Con questa proposta la Giunta regionale dovrà mettere al centro dell'azione amministrativa per la Fase 2 importanti contenitori come Centri estivi e campus e come affrontare la ripresa delle scuole a settembre: la Fase 2 dovrà vedere al centro dell’azione della nostra regione. Buona Lettura.

di Andrea Fora - Capogruppo Patto civico per l’Umbria

Ieri è stata scritta una bella pagina nella politica di questa Regione. E’ da mesi che chiedevo alle forze politiche presenti in Consiglio Regionale, di maggioranza e minoranza, la responsabilità di privilegiare i contenuti e le proposte rispetto alle contrapposizioni. In questa fase serve mettere da parte le legittime aspirazioni di ogni partito e privilegiare i bisogni della nostra gente, delle famiglie, delle imprese, tutti insieme, con gesti di responsabilità. E ieri è stato fatto, su un tema che ritengo prioritario per i cittadini umbri.

Si è parlato molto dell’emergenza sanitaria e di quella economica, molto meno dell’emergenza educativa. Al centro del dibattito ad oggi gli unici temi posti sono stati quelli del voto, degli esami, dei programmi, delle promozioni e bocciature, di quella scuola “bottega” di cui parla male don Lorenzo Milani.

Per questo, anche raccogliendo le istanze che mi sono arrivate da tante famiglie, da tanti mondi dell’associazionismo e da Demos Umbria, con cui abbiamo approfondito questo bisogno, ho proposto, con questa risoluzione, una specie di Piano Straordinario per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Non è solo una risposta alle famiglie che dovranno affrontare il rientro al lavoro e non sapranno a chi affidare i propri figli. La necessità è che i nostri figli recuperino spazi di relazione, di incontro, di ricostruzione di spazi generativi. In questi mesi bambini ed adolescenti non hanno solo perso la scuola, ma hanno perso la strada, i giardinetti, lo sport in compagnia, gli amici. Chiusi in casa. Abbiamo il dovere di riconsegnare loro spazi di vita e di crescita.

L’approvazione unanime della risoluzione, che arriva a pochi giorni dalla presentazione del progetto nazionale del servizio per la pastorale giovanile della CEI dal titolo ‘Aperto per ferie. Progetto per l’estate ragazzi in tempo di pandemia’,crea le condizioni per far sì che questa estate oratori, grest, centri estivi dell’associazionismo, del volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni sportive e anche delle istituzioni scolastiche paritarie che vorranno promuoverli, possano fiorire in maniera capillare nel nostro territorio regionale, ovviamente con tutte le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute necessarie”.