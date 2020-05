Imprese, De Luca loda il Governo: "Imponenti modifiche a decreto liquidità: prestiti rimborsabili dai 10 a 30 anni"

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha definito "imponenti e poderose" le nuove modifiche pro-aziende, anche umbre, elaborate dal Governo Conte dopo l'arrivo della nuova versione del ‘Temporary framework’, il nuovo regolamento temporaneo sugli aiuti di Stato. "A seguito degli emendamenti approvati nei giorni scorsi al Decreto Liquidità in fase di conversione, i prestiti con garanzia dello Stato avranno rateizzazioni più lunghe" ha affermato l'esponente di minoranza in Giunta regionale “Il tempo di restituzione sale marcatamente: da 6 anni a 10 anni per prestiti fino a 25mila e fino a 30 anni per i prestiti fino a 800mila euro, con garanzia pubblica fino all'80 per cento”.

“Un impatto imponente e poderoso – ha analizzato il capogruppo pentastellato - sulla liquidità delle aziende se si pensa che un'impresa che avesse chiesto un prestito di 100 mila euro, al netto degli interessi, la sua rata mensile con il vecchio decreto (72 mesi) sarebbe stata di 1.338 euro. Spalmandolo su 30 anni la rata scende a 277 euro. Un successivo punto nel dispositivo permetterà, a chi ha già ricevuto un prestito garantito al 100 per cento, di ‘chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni’ introdotte dal Decreto Liquidità convertito in legge”.