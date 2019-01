Decreto Salvini, Casciari (Pd) scrive ai prefetti: "Permessi di soggiorno, chiarezza sulla situazione in Umbria"

Quanti extracomunitari "rischiano di uscire dai sistemi di protezione per effetto dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Salvini”. Lo chiede il consigliere regionale del Pd, Carla Casciari, nella lettera rivolta ai prefetti di Perugia e di Terni.

Casciari evidenzia che “nei suoi primi sette mesi, a causa della stretta sui permessi di soggiorno, il nuovo Governo ha prodotto più di 38mila nuovi migranti irregolari rispetto le 54mila richieste esaminate da giugno a dicembre. A questi vanno aggiunti coloro che erano già in Italia come titolari di un permesso di protezione umanitaria e che la legge Salvini condanna a diventare irregolari. Sempre secondo il quotidiano le elaborazioni dell'Istituto per gli studi di politica internazionale sui dati prodotti dal Viminale hanno stimato che entro il 2020 saranno presenti circa 700mila migranti privi di permesso di soggiorno ed ad oggi, seppur il numero degli rimpatri è in aumento, tre espulsi su quattro restano nel nostro Paese”.

“La mia richiesta ai prefetti delle due province – prosegue Casciari - per conoscere i numeri relativi alle diverse tipologie di permessi internazionali rilasciati ai richiedenti asilo presenti in Umbria dalla Commissione territoriale negli anni 2016-2017-2018, nasce dunque dal quadro nazionale e dalle novità legislative introdotte con il cosiddetto 'decreto sicurezza'.

Parlare senza conoscere dati e numeri – conclude Casciari – serve solo a diffondere paure e false informazioni. La sicurezza si costruisce non con leggi che negano diritti imprescindibili riconosciuti internazionalmente, ma studiando i fenomeni anche attraverso la collaborazione interistituzionale e mettendo in campo strategie che garantiscano una gestione coordinata e funzionale al mantenimento dell'ordine pubblico”.