Il blog di Aldo Potenza | Coronavirus in Umbria: la sanità umbra, il "fu" Pd e la mossa del paguro del centrodestra

In Umbria le vicende della sanità sono state l'epicentro del disastro elettorale del centro sinistra. Sulla gestione, non senza ragione, delle nomine e non solo, si sono scagliate le opposizioni e i risultati sono stati un radicale cambiamento della maggioranza. Un vecchio aforisma popolare dice che le sconfitte hanno un solo padre, le vittorie tanti. Non è andata così per le vicende corona virus in Umbria.

A meno che non si creda solo alla fortuna, il sistema sanitario umbro a retto benissimo. Nessuno vuole insinuare che alla maggioranza attuale non debbano essere riconosciuti meriti, ma sarebbe corretto che si riconoscesse sia agli operatori sanitari che alle strutture, entrambe figlie delle scelte del passato, i meriti che hanno per l'esito finora conseguito. E invece questa volta il silenzio o la flebile voce dei predecessori hanno apparentemente reso il risultato merito di un solo padre.

In un Paese normale, la maggioranza al governo della regione avrebbe riconosciuto a se stessa e al sistema sanitario regionale, che ha ereditato, il merito del risultati conseguiti visto che in pochi mesi dalle recenti elezioni non si può sostenere di aver compiuto tali e tante modifiche da attribuire ad esse il risultato ottenuto. Ma temo che la propaganda conti più dei fatti e che la fragilità dell'esistente richieda di tacere i meriti del passato.

Ma ciò che sorprende è l'imbarazzate condizione del PD, che fu un tempo una grande macchina di propaganda, ma anche di positive realizzazioni, e che ora non sa adeguatamente rivendicare i meriti che ha avuto a prescindere dagli errori compiuti. E' così i nuovi protagonisti possono appropriarsi delle realizzazioni altrui come usano fare i paguri. Francamente non mi meraviglio dei nuovi, ma dei predecessori si......ma forse c'è più di una ragione se il declino è stato così pesantemente evidenziato dai recenti e meno recenti risultati elettorali.