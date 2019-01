Ikea, congelato il megastore a Collestrada. Il Pd attacca Romizi: "Fallimento certificato della giunta"

Solo congelato il megastore a Collestrada, pronto per l'inaugurazione del formato 'light' "Progetta & Arreda". E Ikea, inevitabilmente, torna terreno di scontro politico. Anche perché a maggio si vota per il Comune di Perugia e la campagna elettorale è partita da un po'.

Così il Pd carica sul sindaco Andrea Romizi e sulla giunta: "Con il passo indietro di Ikea su Collestrada si rende drammaticamente manifesta l’incapacità della giunta Romizi di portare una visione per la città. E si confermano fondati, purtroppo, i timori che da tempo il Partito Democratico di Perugia segnalava e che sono rimasti inascoltati da chi pensa che per governare basti contare sui numeri, senza ascoltare e senza partecipare scelte così importanti per il futuro del territorio”.

E non è finita qui. Il Partito Democratico di Perugia va avanti e annuncia una interrogazione a sindaco e giunta su Collestrada, l'ampliamento del centro commerciare e Ikea: “Abbiamo chiesto più volte al sindaco e agli assessori – si legge ancora - di ascoltare i cittadini, di condividere progetti e prospettive su Collestrada, anche convocando un consiglio grande sull’argomento. Quale impatto ambientale, quali volumi di traffico da assorbire, a fronte di quali ricadute occupazionali? Domande sempre rimaste senza risposte e scavalcate da una fretta e da una leggerezza a dir poco allarmanti. Sono stati spesi soldi pubblici e sono state impegnate energie importanti con il rischio di compromettere senza appello una porzione della città e senza lasciar intravedere minimamente una visione d’insieme".



E ancora: "A questo punto - rincara il Pd di Perugia - le ricadute positive sono davvero così positive da giustificare cubature così grandi e volumi di traffico così impattanti? Si stima, ad esempio, che l’impatto lavorativo potrebbe essere ridotto di un terzo rispetto a quanto trionfalisticamente annunciato. Siamo convinti che arrivati a questo punto sia tutto da rifare e soprattutto sia da rifare con un altro passo. Un passo più responsabile, che consenta partecipazione vera sui temi più rilevanti, perché stiamo parlando di un progetto che può rivoluzionare la realtà economica di Perugia, ma anche la vita, la qualità della vita di migliaia di cittadini che abitano, vivono, lavorano o transitano ogni giorno per Collestrada”. La battaglia politica è di nuovo aperta.