I cementifici vorrebbero "trattare" i rifiuti umbri, I 5 Stelle sulle barricate: "Rischi per la salute"

“Le richieste avanzate dai cementifici eugubini Colacem e Barbetti di poter bruciare i rifiuti è l’ennesimo déjà-vu. Cambiano le governatrici regionali, da Marini a Tesei, ma non cambiano le parole d’ordine in materia di gestione dei rifiuti: sotterrare e bruciare”: lo ha riferito la senatrice umbra del M5s Emma Pavanelli, membro della commissione Ambiente, in risposta all’articolo pubblicato sulla richiesta dei due cementifici eugubini.

“Nessuno sforzo – ha continuato la senatrice - di superare la visione perdente del ciclo dei rifiuti basata su discariche e inceneritori, nessuno sforzo di progettare sul serio la transizione verso l’economia circolare, o almeno seguire l’esempio di realtà già esistenti da anni in Italia, come ad esempio il Consorzio Contarina nel trevigiano. Il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali, Comune, Regione, Parlamento, seguirà attentamente la vicenda e cercherà di impedire queste scelte a vantaggio economico di pochi ma con rischi per la salute di molti e per le condizioni ambientali di territori ad alta vocazione turistica e con produzioni enogastronomiche di altissima qualità”.