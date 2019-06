Gualdo, la città non se la passa bene.. e il sindaco e la Giunta si tagliano lo stipendio: ecco di quanto

Gli amministratori del Comune di Gualdo Tadino si riducono le indennità del 13% in coerenza con lo spirito di sacrificio richiesto da anni ai cittadini. Un gesto fortemente voluto da Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio Comunale che hanno voluto dare un segnale forte in un periodo non semplice dal punto di vista economico come quello attuale.

Soldi risparmiati che saranno destinati poi ad altre iniziative utili per la comunità. Da giugno 2019, determinata anche da una delibera di Giunta, è così scattata la riduzione dell’indennità di funzione per Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale ha ritenuto necessario concorrere a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica locale applicando una riduzione volontaria pari al 13% dell’indennità di funzione spettante (gli importi si intendono al lordo) in questi termini: Sindaco: € 2.547,63 (€ 2.928,31 -13%), Vice Sindaco € 1.401,20 (€ 1.610,57 -13%), Assessori € 1.146,43 (€ 1.317,74 -13%), Presidente Consiglio Comunale € 1.146,43 (€ 1.317,74 -13%). Ben 381 euro in meno il sindaco, oltre 200 tutti gli altri.

ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – abbiamo voluto lanciare un segnale per far capire ai cittadini il nostro modo di intendere la carica amministrativa. Abbiamo deciso di ridurre volontariamente, così, le nostre indennità di funzione del 13%, nonostante queste non siano lontanamente paragonabili a quelle di coloro che ricoprono incarichi pubblichi sovracomunali. Un gesto per affermare l'intenzione di contenere i costi della politica e che permetterà con il risparmio ottenuto di destinare queste somme ad altre iniziative utili per la comunità gualdese".