Coroavirus, il sindaco di Gualdo: "Restate il più possibile a casa: la salute prima del divertimento"

"Dobbiamo limitare il più possibile gli spostamenti a quelli strettamente necessari". Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti ha lanciato un nuovo video-appello ai cittadini del suo comune ribadebndo il rispetto delle regole per arginare il contagio. "Restate il più possibile a casa - ha spiegato - e non mettete in atto comportamento irresponsabili la salute viene prima dei soldi e del divertimento dobbiamo cambiare i nostri stili di vita se vogliamo vincere questa battaglia. Confido nel vostro senso di responsabilità insieme vinceremo questa battaglia".