"Lavoro, lotta all’isolamento e crescita demografica: tre priorità per Gualdo": Fratelli d'Italia si rilancia

Ricompattare il centrodestra a Gualdo dopo le divisioni e la sconfitta alle ultime elezioni amministrative, lavorare uniti su un progetto serio e innovativo in grado di rilanciare la città, individuare soluzioni capaci di contrastare in maniera efficace la crisi occupazionale provando a colmare il gap dell’isolamento e incentivando, allo stesso tempo, la crescita demografica.

Sono questi i temi prioritari affrontati nel corso di un incontro che si è svolto venerdì a Gualdo alla presenza dell’onorevole Emanuele Prisco, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, e del portavoce regionale di Gioventù nazionale Riccardo Ciancabilla. Partendo dalla vittoria delle recenti elezioni regionali nelle quali il partito di Giorgia Meloni ha superato il risultato della doppia cifra - si legge in una nota di FdI - l’incontro è stato utile per riproporre tematiche ritenute prioritarie per Gualdo. «L’area dell’apprnino non può più essere considerata di serie B - ha detto il deputato Prisco -. Per territori come questo, che purtroppo per troppo tempo sono stati dimenticati dalla politica regionale, è giunto finalmente il momento di una doverosa inversione di marcia».

Secondo FdI il centrodestra, unito, può ottenere risultati importanti per il rilancio di Gualdo lavorando su progetti seri e innovativi in grado di aumentare l’indice demografico, ridurre il pesante isolamento delle infrastrutture e rilanciare il mercato del lavoro.