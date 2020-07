Gradimento dei Governatori regionali: terzo posto per la Tesei, tutta la classifica completa

Il Sole 24 ore ha elaboratoro il gradimento da parte degli elettori-cittadini sui governatori regionali nel difficile periodo dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Coronavirus. Si è partiti, per fare un confronto, dal dato elettorale ottenuto nel giorno della loro elezioni. Per quanto riguarda la Presidente Donatella Tesei, appoggiata dal centrodestra, il sole 24 ore conferma la sua presenza sul podio dei governatori più amati: terzo posto, con il 57 per cento. Rispetto alle elezioni di ottobre perderebbe l'0,5 per cento.

Ecco la classifica completa: 1) Zaia (Veneto) gradimento 70% (+19,9); Fedriga (Friuli) 59,8 (+ 2,7%), Tesei (Umbria) 57% (-0,5), Santarelli (Calabria) 55% (-0,3), Bonaccini (Emilia Romagna) 54% (+3,6), Marsilio (Abruzzo) 49,4 % (+1,4), Cirio (Piemonte) 48,8% (-1,1), Toti (Liguria) 48% (+13,6), Solinas (Sardegna) 48% (+0,2), Rossi (Toscana) 46% (-2), De Luca (Campania) 46% (+4,9), Musumeci (Sicilia) 45,8% (+6), Fontana (Lombardia) 45,3% (-4.4), Toma (Molise) 44% (+0,59), Bardi (Basilicata) 40,6% (+0,8), Ceriscioli (Marche) 40% (-1,1%), Emiliano (Puglia) 40% (-7,1), Zingaretti (Lazio) 31% (-1,9%)