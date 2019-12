Regione Umbria, la Governatrice Tesei nomina lo staff: c'è anche il manager perugino Ricci

Un manager di succeso e da sempre vicino al centrodestra (cresciuto insieme ai fratelli d'italia Squarta e Prisco), una esperta e fidata in segreteria e un portavoce per la comunicazione che ha già svolto questo ruolo per il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e con la senatrice Fiammetta Modena. E a breve, ma non c'è l'ufficialità, dovrebbe arrivare anche il consigliere politico. Lo staff della neo-governatrice Donatella Tesei è ormai composto e sarà incarica per i prossimi 5 anni di governo regionale.

Il nome da novanta è Federico Ricci, manager esperto in credito e che ha ben figurato nella gestione delle farmacie comunali (nomina Romizi) tanto da essere chiamato anche per il rilancio di quelle del Comune di Terni. Sarà il nuovo capo di gabinetto e sarà operativo dal primo gennaio. Il portavoce - già uomo comunicazione in campagna elettorale per la Tesei - è Massimo Pistolesi, giornalista e già uomo di fiducia del sindaco di Perugia.

Responabile della segreteria Simona Serangeli. Mentre il consigliere politico, non ancora nominato, dovrebbe essere Daniela Settimi, esponente della giunta di Montefalco e da sempre in forte sintonia con la Presidente Tesei. I decreti di nomina sono stati firmati nelle ultime ore.